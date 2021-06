Per San Luigi apertura straordinaria della chiesa dei Ciudin

Vercelli: apertura straordinaria oggi, lunedì 21 giugno, della la chiesa di Maria Immacolata. L'edificio religioso di via Manzoni, conosciuto come chiesa dei Ciudin, sarà visitabile in occasione della ricorrenza liturgica di San Luigi, patrono della gioventù e degli allievi dell'ospizio. La tradizione voleva che la festa di San Luigi fosse anche il giorno delle cresime per gli allievi del pio ente di via Garrone.

"La nostra chiesa, resterà aperta dalle 15 alle 18 - spiega Luigi Fiorini dell'associazione ex Ciudin, colui che da alcuni anni ormai si occupa dell'apertura settimanale della chiesa durante la bella stagione.

"Venite in tanti, chi vuole leggere una preghiera per San Luigi oppure chi visitare la chiesa - aggiunge Fiorini - speriamo che oltre ai vercellesi vengano tanti ex Ciudin per ricordare così la nostra gioventù".