Il Comune "sfratta" la Vitality Club

La palestra Vitality Club non potrà più usufruire dei locali dell’ex cinema Astra, né di altri di proprietà comunale. Lo si legge nella risposta del sindaco Andrea Corsaro all’interrogazione presentata dal Pd (primo firmatario Carlo Nulli Rosso) a inizio giugno. “L’ipotesi di rifunzionalizzazione dello stabile – si legge nel documento – prevede l’utilizzo del piano interrato come sala prove legato alle attività teatrali collocate nell’ex cinema. Il Comune di Vercelli, ad oggi, non ha locali di analoga dimensione disponibili all’uso, che possano sostituire l’attuale concessione”.

La riqualificazione dello stabile di piazza Cesare Battisti, con la realizzazione di un nuovo teatro, è stata deliberata dal Consiglio comunale nell’ambito del Piano triennale dei Lavori pubblici. Nella stessa risposta del sindaco, si precisa che “la concessione annuale prevede che il Comune possa disporre dei locali in qualsiasi momento, con il semplice preavviso di 90 giorni”. Quindi: l’associazione sportiva Vitality deve cercarsi una nuova sede, al più presto.

Nell’interrogazione veniva specificato che “all’interno dell’edificio denominato ex cinema Astra insiste, dal 1987, un’associazione sportiva “Vitality Club”, vero e proprio fiore all’occhiello sportivo vercellese, fucina di grandi campioni olimpici come per esempio Marco Lingua, che si occupa di alzate e pesistica olimpica, organizzando periodicamente importanti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale. La Vitality Club è intestataria di un contratto di concessione stipulato con il Comune nel 1987, rinnovabile annualmente e fruisce di due spazi interni di circa 400 metri quadrati”. Pertanto il Pd chiedeva al sindaco “se l’amministrazione comunale avesse intenzione di revocare la concessione all’associazione “Vitality Club”, se il progetto di ricostruzione del nuovo teatro nell’edificio “ex cinema Astra” potesse convivere con l’associazione sportiva” Vitality Club” e, nel caso l’amministrazione avesse deciso di revocare la concessione all’associazione sportiva, se avesse già individuato una sistemazione alternativa”.