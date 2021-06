Curare pelle e capelli: le regole per l'estate

I consigli per la cura della pelle arrivano dalla farmacia Ravera: il Titolare e i dipendenti, spiegano cosa fa bene e cosa è dannoso, per tutelarsi in vista dell’estate.

"Di fondamentale importanza è la cura della pelle: bisogna sensibilizzare la clientela all’utilizzo di una protezione solare per tutta la durata dell’esposizione al sole e non solo per i primi giorni!“.



A cosa serve la protezione? “Le radiazioni solari penetrano in profondità nella pelle provocando invecchiamento cutaneo, rughe, macchie e sviluppo di melanomi (tumori della pelle). I fattori di invecchiamento della pelle sono soprattutto l’inquinamento e il sole, perciò dobbiamo combatterli tutto l’anno. Anche d’inverno è fondamentale avere una protezione dai raggi UV, sotto il make-up. Ma attenzione anche ai solari scaduti o aperti da troppo tempo, che non sono più efficaci“.



Oltre alla protezione solare, è consigliato l’utilizzo della crema doposole: “Ha un’azione lenitiva e riparatrice, per ristabilire il film idrolipidico della pelle – sottolineano – e permette il mantenimento dell'abbronzatura“.

Anche i capelli hanno bisogno della giusta cura: “Senza protezione, il sole e la salsedine li rovinano, si schiariscono, diventano crespi e secchi, perdono tono e vitalità“.



I tatuaggi vanno protetti: “Le zone con i tatuaggi, Nevi, con cicatrici o bruciature hanno bisogno di una cura maggiore; in merito ai tatuaggi è uscito uno studio, che racconta di come la pelle sotto i tatuaggi sia più sensibile rispetto al resto della pelle“.

Al di là del sole, le donne soffrono di macchie ormonali: “Noi vendiamo tutto l’anno creme con una funzione antirughe, con fattori di protezione e che rendono la pelle più giovane e luminosa, per via degli antiossidanti che contengono. Quando si prende la pillola o particolari medicinali, è bene chiedere al proprio farmacista quale crema è meglio utilizzare“.



La farmacia è molto vicina ai clienti: “Teniamo molto alla pelle dei nostri clienti, per questo ci impegniamo a fare delle promozioni nella stagione estiva con alcuni marchi, per agevolarli nell’acquisto delle creme solari e doposole – spiegano – per esempio: i prodotti solari 'La Roche-Posay' sono in promozione al 30% con l'acquisto di due prodotti e del 40% con l'acquisto di tre; i prodotti Bionike, invece, ideali per pelli reattive ed intolleranti, sono tutti in offerta al 40%. Il nostro consiglio è rivolto anche alla linea Isdin, più particolare e curativa, adatta per pelli sensibili o con macchie".



Anche l'uso di integratori è consigliabile: "La loro funzione è quella di proteggere le cellule dai radicali liberi che si formano dopo l'esposizione al sole e migliorare e prolungare l'abbronzatura; gli integratori per il sole, inoltre, vanno assunti almeno da un mese prima dell’esposizione". Un altro servizio molto importante fornito gratuitamente dalla Farmacia è l’analisi della pelle per calcolare il Fototipo: "Con questa analisi specifica, si capisce quale crema solare sia più adatta ai diversi tipi di pelle. Le creme solari sono disponibili in latte, crema e oli. La pelle ha memoria: 'Memoria Solare', ovvero la capacità di registrare e cumulare tutti i danni che subisce di anno in anno a causa della cattiva esposizione al sole. Ecco perchè i bambini vanno protetti con cura e attenzione particolare" concludono.