Teatro, salute, ambiente, scrittura, attività motoria gratuiti

Vercelli: attività ludiche ed educative gratuite per bambini e ragazzi per ben dieci fine settimana. Le organizza la Comunità educante, gruppo di singoli cittadini, associazioni ed enti nato nel 2020-21. Gli appuntamenti hanno destinatari di diverse età e trattano molteplici temi quali teatro, salute, ambiente, scrittura, attività motoria e letteratura. Al parco Iqbal Masih sono state presentate le attività in calendario. Lo scopo è quello di creare occasioni di svago e contrastare la povertà educativa. Collaborano a questo progetto il Comune, l’Asl, TamTam Teatro, il Ctv, l’associazione Janus Korczak, l’associazione Itaca, la cooperativa sociale Star, la Comunità educativa Harambèe, l’associazione Cidi, la rete dei musei Leone, Borgogna e Tesoro del Duomo, il centro ricerca Atlantide, la libreria Sant’Andrea e la Cooperativa Pandora insieme a Nova Coop. Il progetto è partito ieri, venerdì 18 giugno, con “Un giorno sul pianeta verdeazzuro”: Mirella Carpanese, presidente dell’associazione Janus Korczak ha letto ai bambini una storia speciale da un libro altrettanto particolare, creato da lei in passato insieme ai suoi ex-alunni.

Ecco il calendario degli appuntamenti che si concluderanno nei primi giorni di settembre: il 26 giugno ci saranno “Il Sabato d’Estate” e “Storie della natura”. Il 2 luglio e il 9 luglio, invece, “Gioca con noi” e il 3 luglio “Il Sabato della Creatività” e “So-stare nell’incertezza”. Il 9 luglio c’è in calendario “Fantateatro” e il 10 “Il Sabato dell’Ambiente” e “Animali fuoriluogo”. Il 16 luglio e il 23, invece, “Un pomeriggio di storie e teatro”, il 17 “Il Sabato dello Sport” e sempre il 17 e poi il 31 luglio “Il magico acchiappasogni”. Poi il 24 luglio e il 30 ci sarà “La natura in città” e ancora il 24 “Il Sabato della città”. Il 31 luglio “Il Sabato dello Spettacolo”, il 7 agosto il “Laboratorio di scrittura”, il 20 agosto “Il viaggio sicuro nel labirinto” e il 21 “Mandala di recupero creativo”. E ancora il 28 agosto “La cooperazione” e il 4 settembre “Mandala del mio nome”.

Per informazioni organizzative si possono consultare le locandine delle varie proposte: a breve verrà creato il sito della Comunità educante e lì verranno fornite tutte le indicazioni su luogo, orario e modalità di svolgimento delle iniziative con i recapiti a cui rivolgersi. Tutte le attività richiedono la prenotazione e/o la presenza dei genitori per adempiere agli obblighi delle norme anti-Covid. Per info generali sulle iniziative si può scrivere a [email protected] it o consultare il sito www.comunitaeducantevercelli.it.

Alla presentazione degli appuntamenti estivi sono intervenuti Sara Ghirardi del Ctv e della Comunità Educante, Alessandra Pitaro dirigente del settore Politiche sociali del Comune, Germana Fiorentino, consigliere uscente del Ctv, Luca Bergamasco della Cooperativa Pandora, Mirella Carpanese, presidente dell’associazione Janus Korczak e Anna Jacassi e Mario Sgotto di Tam-Tam teatro.