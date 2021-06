Il bijoux è il jolly di ogni donna

Monica Bellardita, con l’entusiasmo e la sensibilità del suo carattere, è il cuore pulsante del negozio di bijoux e accessori di via Verdi, a Vercelli. "Due anni e mezzo fa ho immaginato Mollibella, un posto nel quale, se qualcuno deve fare un regalo o comprare per sé, può trovare qualcosa che va oltre l’oggetto stesso, che comunichi la manualità di chi lo crea. Nella mia ricerca, trovo artigiane che creano oggetti in bronzo e in ottone, spesso finiti a mano, che hanno storie e vibrazioni. I gioielli e gli accessori, mi trasmettono emozioni. Mi piace raccontare a chi li sceglie le storie che hanno, e ciò che significano per me“ racconta la titolare.



Quanta importanza hanno i gioielli, per il benessere della persona?

“Sto facendo un lavoro sui social che riguarda la consapevolezza dell’indossare il bijoux o l’accessorio: l’anno scorso era l’anno della groumette, un accessorio molto spinto, di solito non indossato da chi usa collane leggere. Mi spingo molto sulle combo: l’effetto dell’abbinare le collane è wow! – sorride – tutto dipende dalla personalità delle donne: per esempio chi ha una personalità prorompente può permettersi di portare un anello molto grande sul dito indice magari; ognuna usa l’oggetto che più la rappresenta perchè noi siamo ciò che indossiamo, l’accessorio ci presenta al mondo ed è un jolly che ogni donna dovrebbe utilizzare".



Qual è il must della stagione estiva?

“L’estate ha come protagonista il colore: dalla collanina colorata con dischetti di gomma o perline agli orecchini, di grandi dimensioni e sempre colorati, che ricordano le sfilate di Etro. Anche le borse colombiane sono un must; la paglia è di moda e da questo ho preso spunto per riproporre le espadrillas, un oggetto ridondante anni fa. Sono molto cool e nel passante che si affaccia alla mia vetrina, suscitano un ricordo“.



Mollibella cos’è?

“Ho voluto impostare questo luogo come un punto di ritrovo, non come un negozio: volevo che la prima cosa che ne venisse fuori fosse l’accoglienza e non la vendita. Non a caso, l’arredo ricorda quello di un salotto; e non a caso la mia modalità, nonché l’unica che conosco, è quella del piacere di incontrare le persone e di instaurare un rapporto con loro. Con il tempo mi sono accorta che questo posto è diventato un luogo di incontro tra donne meravigliose, un posto in cui si respira leggerezza. Mollibella è un contenitore, la mia creatura, ed ha lo scopo di dare un motivo per indossare gioielli“.



Perché proprio a Vercelli?

“Mai avrei pensato di aprire altrove questo negozio: sono riverente nei confronti della mia bellissima città, che va rivalutata e ascoltata. In questo contesto, mi piace spingere l’oggetto più glamour e più cool, perché sento che chi vive la nostra città, spesso è timido nei confronti delle novità. Le persone si fanno consigliare e a me piace capire chi ho di fronte o a chi è destinato il regalo: questo per non sbagliare, per far scegliere la cosa giusta senza farla finire inutilizzata nel cassetto. Cerco di spingere le donne più in là e faccio un esempio: se tu vuoi mettere una minigonna ma non ti senti all’altezza, inizia ad osare con la gonna al ginocchio e spingiti sempre di più, fino a trovare la cosa giusta per te“.



Perché pensare al gioiello in estate?

“L’estate è sinonimo di libertà, svago e di buon umore: la temperatura e i colori suscitano in noi queste sensazioni; concedersi un accessorio, giova alla persona. Auspico che ogni giorno le donne possano trovare del tempo per pensare a cosa indossare senza dimenticarsene: è una chance in più che abbiamo, sfruttiamola“.