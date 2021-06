Un Tempio per il relax

Il Tempio del Benessere è il luogo adatto per dedicarsi del tempo, per scoprire il vero significato della parola relax e per soddisfare il bisogno di sentirsi bene con sé stessi. "Lavoriamo molto sul glamour, sull’immagine e sulla tendenza, ma senza eccedere. Siamo un centro Cnd Shellac specializzato per manicure e pedicure: ci occupiamo di applicazione e rimozione".

Cos’è la pedicure curativa? "La dry pedicure giapponese è una pedicure effettuata a secco, senza bagnare i piedi, e senza l’utilizzo di lame che, attraverso tre fasi principali, permetterà alle estetiste e alle oniconitecniche di effettuare una pedicure veloce, indolore e assolutamente in sicurezza, secondo le attuali norme vigenti nel settore estetico. Le tre fasi consistono in: applicazione di cheratolitici, dry pedicure con punte fresa, applicazione di prodotti per illuminare, levigare e idratare le unghie naturali secondo il sistema di pedicure giapponese. È assolutamente una novità e noi puntiamo all’innovazione".

Con il lockdown e l’utilizzo della mascherina si è amplificata l’importanza degli occhi: "Lo sguardo è diventato il protagonista del volto, e le ciglia e le sopracciglia gli fanno da cornice, come se fosse un quadro bellissimo. È importante, quindi, curare questi aspetti, e noi siamo a disposizione per questo: facciamo la laminazione, ma anche il tatuaggio sopraciliare, il tatuaggio alle labbra e alle sopracciglia. Donare carattere e personalità al tuo sguardo è il nostro obiettivo".

Oltre a tutto questo, Il Tempio del Benessere è specializzato in molto altro: "Dry manicure curativa, laser, ceretta, pressoterapia, bagno turco e sauna; i massaggi per il corpo e i trattamenti, anche del viso, non mancano di sicuro. Siamo specializzati per saper trattare ogni tipologia di pelle. Per non dimenticare il neon per l’abbronzatura: una tecnica rispettosa della pelle, che stimola il collagene. Il nostro centro è diviso su due piani, che ospitano uno la parte estetica e uno la parte del benessere".

In vista dell’estate, è bene pensare a sé stessi e dedicarsi del tempo, perciò la titolare conclude: "La cura del corpo ti fa stare bene interiormente: ti completa. E la cura e l’attenzione all’estetica ci conducono al benessere dell’anima e della persona, che sono fondamentali per essere intraprendenti e libere, per sentirci in pace con noi stesse e con il mondo che ci aspetta fuori dalla porta di casa".