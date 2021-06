Presidenza Anga: Mezza succede a Greppi

L’Assemblea provinciale dell’Anga di Vercelli e Biella, si è riunita lo scorso 11 giugno per rinnovare i suoi organi direttivi per il prossimo triennio. Nella carica di presidente è stato eletto Giacomo Mezza; 29 anni, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, titolare di una sua Azienda Agricola risicola. Paolo Bollo e Daniela Calciati, sono stati eletti alla vicepresidenza, affiancheranno Giacomo Mezza insieme al consiglio direttivo così composto: Bertacco Jennifer, Coppo Giovanni, Deambrogio Riccardo, Dominici Luca, Ferraris Jacopo, Greppi Alessandro, Greppi Giorgio, Martinotti Alessandro, Michelini Costanza, Perinotti Luigi, Picco Giovanni, Saviolo Luigi. “È un onore poter ricoprire questa carica – ha spiegato Mezza - Speriamo ci siano le condizioni per tornare a organizzare la fiera in Campo, nostro fiore all'occhiello. Fondamentale in tutto ciò il sostegno di Confagricoltura per la formazione dei giovani associati".