Luca Vannelli, presidente regionale dell'Avis

Luca Vannelli è il nuovo presidente regionale dell’Avis. Già consigliere regionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e presidente provinciale, Vannelli è inoltre presidente dell'associazione Perdincibacco aiutiamoci, nata per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità del territorio vercellese, ma anche del Centro territoriale per il volontariato.

Mauro Pasteris, nuovo presidente Avis provinciale Vercelli commenta: "Il nostro consigliere regionale Luca Vannelli è stato eletto alla carica di presidente regionale della nostra associazione. Per la nostra provincia non c'è un modo migliore per festeggiare la giornata mondiale del donatore di sangue. Un ruolo meritato, il provinciale e tutte le sezioni che rappresenti sicuramente gli sono vicine e lo supporteranno nel suo mandato".