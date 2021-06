Il 22 giugno incontro a Vercelli con Lama Thubten

L’ottimo riscontro di partecipazione al recente incontro con il maestro Lama Michel, incentrato sulla mente in relazione agli stati interiori di sofferenza o felicità, ha “spinto” il vercellese Andrea Varini ad organizzare un altro appuntamento di condivisione, aperto a tutti, previa iscrizione.

Il prossimo martedì 22 giugno, dunque, il nuovo ospite sarà Lama Thubten Wangchuck, un maestro buddhista, nativo di Barcellona (Spagna). A partire dalle ore 19, sempre negli spazi messi a disposizione da “Farm 1861” (via Case Sparse 202 - nelle prime campagne alle porte del rione Isola di Vercelli, vicino alla tangenziale Nord), verrà trattato questo argomento: “Meditazione, istruzioni per l’uso”.

Lama Thubten, al secolo Fernando Carmona Magaña, in seguito ad un incontro con Ghesce Tamding Gyatso, dal 1991 ha iniziato a dedicarsi alle persone sofferenti, ma anche con anziani e bambini disabili. Dall'autunno 2003, dopo aver conosciuto Lama Gangchen, dalla Spagna si è trasferito stabilmente in Italia, risiedendo nel centro di Albagnano (in provincia di Verbania), dove sin da allora tiene corsi e ritiri di vario genere. Inoltre, segue diversi gruppi di studio presenti principalmente nel Nord Italia.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni relative alla serata del 22 giugno è possibile contattare il seguente recapito: tel. 3518192773. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, che servirà a coprire i costi di organizzazione.