Edizione straordinaria della Fiera di Maggio il 20 e il 21 giugno

Vercelli: domenica 20 e lunedì 21 giugno edizione straordinaria della Fiera di Maggio. L'anno scorso le restrizioni anti contagio non avevano permesso la sua realizzazione e solo ora, con il via libera alle manifestazioni fieristiche, è stato possibile pensare all'organizzazione, seppur non nella sua forma canonica.

"Siamo passati dall'edizione numero 37 del 2019 a quella straordinaria del 2021, ma finalmente è fiera" commenta Miriam Leone di Confesercenti Vercelli, l'associazione promotrice e organizzatrice della manifestazione su viale Rimembranza.

"La Fiera di dimensioni ridotte, si svolgerà sull'asse centrale e un asse stradale di viale Rimembranza - spiegano inoltre da Confesercenti -. Banchi di gastronomia, articoli per la casa, abbigliamento, borse, scarpe, bijoux, articoli per la persona, e molto di più, tutti coloro che desiderano cogliere l’occasione per fare un buon affare o semplicemente per divertirsi un po’ dopo tanti mesi di restrizioni".