Vercelli: addio ad Attilio Bertolino, storico commerciante di via Ugo Foscolo. Aveva 73 anni. A inizio anni '80 aveva aperto il negozio di ortopedia che porta il suo cognome, attività oggi guidata dai figli.

Un commerciante dedito al lavoro e alle necessità dei clienti, come ricordano in tanti. Sempre pronto a supportare chi a lui si rivolgeva. Persona disponibile, affiancava, chi ne aveva bisogno, nell'iter burocratico per avere gli ausili sanitari. Paladino contro la burocrazia lenta che troppo spesso pone paletti alla soluzione di bisogni concreti, come racconta un amico.