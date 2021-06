La Alberto Dalmasso Onlus dona 5.000 euro alla Caritas

Mercoledì 16 giugno alle 11, nella sede della Caritas diocesana di Vercelli, in via Feliciano di Gattinara 10, l'Associazione Alberto Dalmasso Onlus consegnerà alla Caritas diocesana 5.000 euro per l'acquisto di gift card da destinare a persone e famiglie bisognose. Con quei buoni spesa potranno accedere al supermercato Eurospin e comprare il necessario. Un gesto solidale molto apprezzato, soprattutto perché la pandemia ha causato nuove povertà legate alla perdita del lavoro