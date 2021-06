Glamour, taglio e colore sempre personalizzati

Il marchio Glamour è presente da 5 anni in diversi luoghi, ma ha fatto il suo ingresso a Vercelli due anni fa, in Piazza Risorgimento. Lo staff composto da 16 persone, con l’impeccabile esperienza in tasca e sulle spalle, mette in luce alcune idee e consigli per i capelli. La loro specializzazione è il colore, ma non come lo intendiamo tutti: "È importante fare una distinzione, perché 'dare il colore' non significa coprire quello precedente con uno nuovo richiesto dalla cliente. La nostra idea di colorazione va oltre, andando a toccare le tecniche del balayage e delle sfumature di colore. Noi giochiamo con luci e colori, e introduciamo la tendenza del 2021: il taglio e il colore sono sempre personalizzati sulla cliente, in base alla tipologia del capello e dei gusti personali; ma la tendenza di quest’anno, lo 'Short Bob', è qualcosa che va oltre. Si tratta di un taglio che ritrova le punte asimmetriche, andando a creare una forma di contouring intorno al viso, dando volume alle lunghezze e permettendo di fare giochi di volume, luce e colore. Si tratta di veri e propri momenti di luce: una poesia".



Perché è importante concedersi del tempo per curare i capelli? "L’importante è sempre valorizzarsi e anche i capelli hanno bisogno di essere curati. Una donna deve essere attenta alla sua estetica e deve potersi concedere quell’ora o due di puro relax e coccole. D’estate è fondamentale fare attenzione al capello, ma d’altronde come per tutto l’anno; il sole e il mare possono essere fonti di disturbo per il capello, ma grazie a prodotti specifici e trattamenti si può risolvere questo problema. Curare la propria bellezza non deve essere sinonimo di vanità, ma un gesto per sé stessi, per amarsi ancora di più".



Il gruppo si muove al di fuori del confine regionale: "Collaboriamo con grandi marchi, tra i quali GHD, Alfaparf Milano e MB Italia – affermano – E siamo i loro partner esclusivi sul territorio vercellese. In merito a questo, presenzieremo il primo luglio nel capoluogo lombardo, all’evento 'Coming Soon', che accoglierà personaggi famosi come la nota Chiara Ferragni".

Il team di Glamour è in continua espansione: "Da aprile si è aggiunta il team una figura importante che, dopo aver vissuto quattro anni in Spagna, ha deciso di portare la sua esperienza professionale internazionale nella nostra città: Mary D’otricoli. Il nostro gruppo è eterogeneo e molto compatto, ci facciamo spalla a vicenda e abbiamo un punto di forza inesauribile che è l’esperienza. All’interno del team ci sono differenti figure professionali, ma tra queste spiccano le persone con un’esperienza maggiore alle spalle, e questo fa sì che i nostri lavori siano sempre al massimo delle nostre possibilità e potenzialità. L’esperienza ci permette anche di lavorare a contatto con personaggi di un certo rilievo".