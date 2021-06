Quanto è importante il rapporto con il cibo

"Il nutrizionista non si occupa solo della parte strettamente alimentare ma cura il rapporto del paziente con il cibo: nel caso specifico, cerco di capire se ci sono cattive abitudini alimentari che nascono da uno scorretto rapporto con il cibo": sono le parole della dottoressa Claudia Darpi, che racconta l’importanza degli alimenti. "Sono cattive abitudini che nascono dal mangiare per noia, da stati emozionali o motivi particolari. Cerco sempre di instaurare un rapporto di fiducia con i miei pazienti: la dieta un tempo era intesa in modo matematico, misurando il peso di ogni alimento, mentre ora si va incontro alle esigenze della persona".



Quali sono gli alimenti consigliati nel periodo estivo? "In generale, come sottolineano le linee guida internazionali sulla nutrizione, il mio consiglio è volto a consumare porzioni di frutta e verdura nei pasti – spiega - la frutta è utilizzata anche durante lo spuntino, ma la verdura in tutte le sue forme e cotture è fondamentale. Frutta e verdura non devono mancare sulla tavola, anche perché aumentano l’apporto di acqua e sali minerali all’organismo. Consiglio sempre frutta e verdura di stagione, per diversi motivi: sono economiche e il gusto degli alimenti coltivati e raccolti nella loro stagione, è diverso e migliore".

L’idratazione è un principio basilare: "Aumentare il contenuto di liquidi serve tanto al nostro corpo, anche se ultimamente vedo persone che bevono poco. Una soluzione possono essere le tisane fredde o gli infusi con frutta e verdura che consiglio fortemente a chi ha voglia di cimentarsi in cucina. Nella stagione fresca, si può optare per il piatto unico: verdure abbinate ai cereali e ad una fonte di proteine; non l’insalatona classica, spesso ipercalorica, dove tutto viene mescolato, ma magari l’insalata di farro o orzo arricchita con verdure e proteine che banalmente possono essere la fesa di tacchino o il petto di pollo" afferma.



Alcuni alimenti favoriscono l’abbronzatura? "Per via delle colorazioni ci sono degli alimenti che contengono quello che è il precursore della vitamina A, il betacarotene, che avrebbe un’azione favorevole al colorito, secondo un’idea molto diffusa ma non reale. Io pongo sempre il cartello di attenzione, perché l’abuso, soprattutto di integratori, può comportare complicazioni soprattutto a carico del fegato, per cui consiglio sempre di leggere scrupolosamente le indicazioni. Per quanto riguarda la prevenzione e l’arrossamento, tutti i prodotti con azioni antiossidante tornano utili. L’olio di oliva di buona qualità, favorisce, grazie alla vitamina E, una buona azione sulla pelle, dunque è consigliabile come alimento".



Perché d’estate è importante mangiare bene? "Il senso di libertà dato dalle vacanze, crea la tendenza al lasciarsi andare, a volte troppo. E soprattutto il periodo di lockdown che ci lasciamo alle spalle non aiuta, anzi mi preoccupa. Prevenire è meglio che curare. Inoltre d’estate, per via della temperatura alta sarebbe meglio mangiare leggero, perché il caldo incide sulla nostra digestione, e poi gli orari variano, non si segue la routine di tutto l’anno: meglio mangiare poco e leggero, ma senza saltare i pasti".