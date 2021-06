Asm Vercelli: prosegue la sostituzione dei contatori del gas

Prosegue l’attività di Asm Vercelli per il rinnovo massivo dei contatori del gas a uso domestico, che verranno sostituiti con una nuova tipologia di misuratori integrati elettronici chiamati "Smart Meter".

"Il piano di sostituzione, avviato a giugno 2020, ha consentito ad oggi il rinnovo di circa 13.500 contatori, e proseguirà nei prossimi mesi per rispettare il piano di 19.000 sostituzioni previste in totale entro la fine del 2021; in questa fase, oltre a continuare l’attività sulle utenze del comune di Vercelli, la campagna sarà estesa alle utenze dei comuni di Caresanablot e Prarolo - spiegano da Asm - Parallelamente all’attività di sostituzione, proseguirà il potenziamento delle infrastrutture necessarie all’acquisizione delle letture da remoto, che consentirà la telelettura dei nuovi contatori".

La sostituzione del contatore è completamente gratuita; a tutti i destinatari dell’intervento è stata inviata una lettera informativa per annunciare l’operazione; la data esatta dell’intervento verrà successivamente comunicata tramite l’affissione di un avviso nel condominio. Il personale incaricato all’attività sarà dotato di un cartellino di riconoscimento. "Si consiglia pertanto di diffidare di chiunque ne sia sprovvisto", sottolineano da Asm. Infine, coloro che effettueranno gli interventi saranno dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale e adotteranno quanto prescritto dalle normativa vigente in materia.