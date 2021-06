Prima iniziativa di lotta alle zanzare

Al via la nuova campagna del progetto di lotta alle zanzare. L’affidamento dell’incarico è stato sottoscritto con il consulente di Ipla lunedì 7 giugno.

“Inizieremo immediatamente con il monitoraggio delle zanzare adulte – ha annunciato il sindaco Andrea Corsaro su Facebook, mercoledì 9 giugno - e proseguiremo la prossima settimana con il monitoraggio per la zanzara tigre e le nuove specie segnalate in Piemonte, Aedes koreicus e Aedes japonicus. Contemporaneamente, procederemo con le attività di controllo del territorio, sopralluoghi, rilevamento e rimozione/trattamento dei focolai”.

“Le procedure di affidamento dei servizi di disinfestazione - ha proseguito - sono in via di conclusione, non appena ufficializzate (presumibilmente la prossima settimana) potremo partire con il primo ciclo di trattamenti larvicidi e con gli eventuali interventi adulticidi legati a eventi”.