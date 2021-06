Nasce il Gruppo Giovani Ucid di Vercelli

Nasce il Gruppo della sezione Giovani Ucid di Vercelli. “Dalla sua fondazione nel 1975 la nostra sezione non aveva mai avuto un proprio Gruppo Giovani – afferma Adriana Sala Breddo, presidente Ucid di Vercelli – e mai mi sarei aspettata che potesse nascere proprio in un momento come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Questo mi ha fatto ancor più piacere, poiché i giovani rappresentano il futuro della nostra associazione e portano con sé entusiasmo e tanta voglia di impegnarsi”.

E’ stato il presidente nazionale Giovani Ucid Benedetto Delle Site, durante un recente incontro via web, a tenere a battesimo il Gruppo Giovani della sezione di Vercelli. Delle Site entrerà ufficialmente in carica martedì 15 giugno durante la prossima assemblea nazionale del Movimento giovani Ucid. Lo stesso presidente, durante l’incontro con i soci Giovani, ha tracciato le linee del suo mandato, volto non solo a organizzare eventi con illustri ospiti, ma anche a dedicare particolare impegno nel confrontarsi e collaborare con altre associazioni giovanili e soprattutto nel portare Ucid Giovani ad essere più incisiva nelle scelte economiche. Infatti, i prossimi anni, visti i piani di sviluppo, saranno determinanti per il nostro Paese.

Delle Site ha quindi rivolto un appello per una maggiore collaborazione tra i vari gruppi delle sezioni, per coinvolgerli in misura maggiore e direttamente nelle scelte. All’incontro era presente anche il presidente regionale Ucid Paolo Porrino che si è soffermato sulla situazione dei Gruppi giovanili nella nostra regione.



“Ringrazio sia il presidente nazionale Giovani Delle Site, sia il presidente regionale Ucid Porrino per la partecipazione a questo nostro incontro con i giovani soci di Vercelli testimoniando fattivamente l’attenzione e la vicinanza alla nostra Sezione e l’apertura verso una maggiore collaborazione” conclude Adriana Sala.