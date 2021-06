Vercelli: l'Ipsia piange la professoressa Marina Della Ferrera

L’Istituto Professionale Francis Lombardi di Vercelli piange la scomparsa di una sua insegnante, la professoressa Marina Della Ferrera, morta a soli 64 anni per un male incurabile. Docente di inglese, vero e proprio pilastro dell’Ipsia da più di quindici anni, la professoressa Della Ferrera ha dato tantissimo alla scuola ed in particolare ai ragazzi. Amatissima dagli studenti, infaticabile organizzatrice di attività per l’orientamento, amante della letteratura inglese e del teatro, amava accompagnare le sue classi a vedere spettacoli in lingua originale, riuscendo ad avvicinare anche i più refrattari alla lingua di Shakespeare. Una collega appassionata ed ironica, sempre pronta a spendersi per gli studenti. Sebbene lottasse già contro la malattia, lo scorso anno, in piena emergenza pandemica, ha preparato e accompagnato alla maturità le sue classi quinte. Lascia un vuoto immenso in tutti noi e in tutti gli alunni che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Alla figlia Giulia le condoglianze più sentite da parte di tutto l’istituto.

