Tamponi rapidi per gli artisti impegnati negli spettacoli a Vercelli

"L'Asl di Vercelli darà il proprio supporto effettuando tamponi e test rapidi agli artisti impegnati in alcune iniziative culturali in programma a Vercelli, nell'ambito della rassegna "Metti una sera... a Vercelli" organizzata dal Comune, con il supporto di Atl e Cassa di Risparmio di Vercelli": Lo fa sapere l'azienda sanitaria di corso Abbiate, che annuncia: "La prima serata sarà 'Smile, uno Stradivari al cinema' in programma domenica 13 giugno: l'orchestra di 40 elementi Camerata Ducale - alle 21 in piazza Ospedale Vecchio a Vercelli - proporrà un concerto in cui verranno eseguiti i brani di celebri colonne sonore cinematografiche".