"La piscina coperta del Centro Nuoto è frutto nostro"

“Quella piscina che vedete al coperto è frutto nostro. La loro variante del progetto riguardava solo l’abbattimento delle tribune esterne”. Così l’ex sindaco Maura Forte e l’ex vicesindaco Carlo Nulli Rosso attaccano l’Amministrazione Corsaro.

“Tutti ambivamo ad avere un Centro Nuoto e delle piscine per Vercelli – ha sottolineato Forte nella conferenza stampa tenutasi ieri, lunedì 7 giugno davanti alla struttura di via Baratto - ma bisogna chiarire certi aspetti e bisogna evidenziare anche come ci siano delle incongruenze per chi ha vissuto la storia politica di questi anni”. “Fu fatta una campagna elettorale – ha aggiunto - basandosi sul discorso che sicuramente non sarebbe stata perseguita l’idea della piscina coperta e che l’Amministrazione avrebbe annullato e fatto un nuovo progetto. Per questo cito una mozione del 2017 in cui si legge: 'inutile, dispendioso, si realizza un impianto assurdo anziché un impianto serio'”.

Poi Forte ha proseguito: “La scelta di posare una copertura in policarbonato, per garantire risparmio energetico, è nostra. Fin dal 2018 era partita la variante sul prolungamento della vasca per essere omologata dalla Federazione italiana nuoto ed è nostra anche la decisione di creare delle sedute per seguire le gare”.

Il progetto della passata Amministrazione prevedeva anche “la riqualificazione dell’interno perché è evidente – ha precisato Nulli Rosso – che nelle piscine non si possa permettere solo di nuotare, ci deve essere anche un’attività differenziata. Quindi noi avevamo pensato a una serie di attività collaterali. L’Amministrazione, ora, butta giù un volume di un certo valore per realizzare delle piscine esterne. Ma si mette in piedi un’offerta con una domanda inesistente. È già difficile riempire la piscina ex-Enal”.