Viale Rimembranza: "Questi sono i cassonetti per la raccolta abiti"

"Questi sono i cassonetti per la raccolta abiti usati in viale Rimembranza. E' noto che ci sono persone che tirano fuori i sacchetti e 'selezionano' gli abiti lasciando tutto a terra ma forse, se venissero svuotati un po' più spesso, non si creerebbe questa situazione...". Le foto arrivano da un nostro lettore e testimoniano una pratica che purtroppo a Vercelli è molto diffusa e va a discapito della pulizia di alcune zone della città.