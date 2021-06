Vercelli: presentazione di "Etica ed estetica dell’educazione ambientale" 

Martedì 8 giugno alle 17, nell’aula magna del Dipartimento di studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale (Cripta di S. Andrea), verrà presentato il volume "Etica ed estetica dell’educazione ambientale" (Effedi).

L'appuntamento è promosso da Università del Piemonte Orientale, Arcidiocesi di Vercelli e Arpa Piemonte; relatori saranno il rettore Gian Carlo Avanzi, monsignor Marco Arnolfo e l’ingegner Angelo Robotto, direttore generale di Arpa Piemonte. Ha confermato la propria partecipazione all’evento anche l’assessore regionale ad Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca Matteo Marnati. "Il volume è stato dedicato dagli autori al compianto professor Gian-Luigi Bulsei — prematuramente scomparso in piena pandemia il 22 marzo 2020, a soli 61 anni — docente dell’Università del Piemonte Orientale in Sociologia dei processi economici e del lavoro che in tutto l’arco della sua carriera accademica ha sempre dimostrato grande attenzione ai temi dell’ambiente e della sostenibilità - fanno sapere da Upo - Con un accordo istituzionale stipulato nel 2018, Arpa Piemonte, Università del Piemonte Orientale e Arcidiocesi di Vercelli hanno avviato una ricerca su Etica ed estetica dell’educazione ambientale, incentrata sul progetto educativo Musica d’Ambiente, promosso da Arpa Piemonte. È in questo contesto che il saggio, che raccoglie i contributi di esperti di varia estrazione, si pone come momento di riflessione su un tema – l’educazione ambientale o, meglio, alla sostenibilità – di estreme importanza e attualità. Per partecipare, a causa dell’emergenza pandemica è obbligatoria la prenotazione, che si ottiene fino a esaurimento posti compilando online il relativo modulo.