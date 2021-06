Un'autoemoteca per effettuare gli esami e materiale informativo

Vercelli: la sezione comunale dell'Avis insieme al comitato locale della Croce Rossa Italiana organizzano per domenica 13 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un'iniziativa per promuovere la cultura del dono di sangue. Dalle 9,30 a pomeriggio inoltrato, in piazza Cavour, verrà distribuito da parte dei volontari delle due associazioni materiale informativo riguardante la donazione. E sarà inoltre presente una autoemoteca disponibile per effettuare gli esami del sangue volti a diventare donatori. Il necessario supporto medico sarà garantito dal personale del locale Centro Trasfusionale dell’ospedale Sant' Andrea di Vercelli. La Croce Rossa, invece, garantirà il supporto infermieristico e sarà possibile effettuare la prova gratuita della pressione arteriosa e della saturazione sanguigna. "Sarà un momento importante per tutti, per la vostra salute e per il bene collettivo - sottolineano da Avis e Cri -. Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno farci visita e condividere con noi questa giornata di festa e di ripresa".