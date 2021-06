La Alberto Dalmasso Onlus dona 20 pacchi alimentari ai bisognosi

Venti pacchi alimentari per le persone bisognose. Questa la donazione della Alberto Dalmasso Onlus alla parrocchia di Billiemme e al Comune di Desana. L'associazione ha infatti consegnato 13 scatole di generi alimentari di prima necessità a don Alberto e sette all'Amministrazione comunale di Desana da destinare alle famiglie in difficoltà. "Abbiamo deciso di consegnare questi pacchi grazie alla donazioni che abbiamo ricevuto - afferma Massimo Dalmasso, presidente della Onlus - Purtroppo ci sono tantissime famiglie nel nostro territorio che versano in condizioni difficoltose e ci sembrava doveroso cercare di dare il nostro contributo".