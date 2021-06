"Presto una commissione permanente sui tumori"

"Ritengo indispensabile fare il punto sullo stato di avanzamento dello studio epidemiologico sulla salute dei vercellesi - dichiara il presidente della commissione Sanità regionale Alessandro Stecco - E' una richiesta che avanzo da anni da anni e finalmente lo studio è stato avviato in Asl Vercelli, proprio in questa legislatura dopo il mio personale e forte stimolo come consigliere regionale a seguito della richiesta bipartisan del consiglio comunale di Vercelli del dicembre 2020 (mozione proposta tra gli altri da Michelangelo Catricalà, con un mio emendamento, votata da tutto il Gruppo Lega e da tutti i consiglieri, concordi perché tema apolitico che riguarda tutti e che era comunque nel nostro programma di consiliatura)".

Conclude il professor Stecco: "Ho accertato che lo studio, avviato a marzo, è in corso e ho avuto garanzie dal Soe dell'Asl che per la metà di luglio potranno esserci i primi risultati. Proporremo agli altri gruppi consiliari, assieme a Romano Lavarino e Giovanni Fortuna, di convocare la Commissione permanente su questo tema prima della pausa estiva, intorno quindi a metà luglio. Non mancherò di aggiornare circa l’andamento della situazione".