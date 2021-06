Cerimonia alla caserma Gunu Gadu per il 207° di fondazione dell’Arma

Il 207° di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in contemporanea nazionale, è stato festeggiato quest’oggi, sabato 5 giugno, anche nella città di Vercelli. La data odierna, infatti, fa riferimento a un Regio decreto del 1920 che, in seguito agli avvenimenti della prima Guerra mondiale, concedeva alla Bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’oro al valor militare.

La tradizionale cerimonia all’interno della caserma “Gunu Gadu” si è svolta a metà mattina in forma strettamente ridotta a causa delle vigenti restrizioni governative per il contenimento del Covid-19. L'unica autorità presente è stato il prefetto di Vercelli, Francesco Garsia, che, insieme al Comandante provinciale, tenente colonnello Andrea Ronchey, sulle note de "La canzone del Piave", ha deposto una corona di alloro in memoria dei militari caduti nell'adempimento del loro dovere.