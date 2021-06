Vercelli: addio a Marco De Felice, colonna portante dell'Ufficio anagrafe. Aveva 55 anni. Stroncato da un male incurabile, De Felice era molto conosciuto e stimato. "Era una persona straordinaria, professionalmente e umanamente - ricorda Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale - E' stato un fulgido esempio di competenza e dedizione al proprio lavoro, ma anche di educazione e volontà nel mettersi al servizio degli altri. E' una grave perdita non solo per il Comune di Vercelli ma per tutta la città. Tanta era la sua pazienza: non si tirava mai indietro quando si trattava di dare spiegazioni". De Felice è stato anche rappresentante sindacale per la Cisl Funzione pubblica.

"Il Comune e la citta' di Vercelli perdono a soli 55 anni una persona in gamba e stimata da tutti, da tantissimi anni funzionario del Servizio Anagrafe e dell'Elettorale" sottolinea Alessandro Stecco, consigliere comunale e presidente della Commissione regionale Sanità.