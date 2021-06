Vercelli: fine settimana all'insegna della instabilità

"Un promontorio anticiclonico di origine africana cede progressivamente nei prossimi giorni a causa del transito prima sull'arco alpino e quindi sull'Italia centrale di due minimi di pressione provenienti dall’Atlantico. Tale situazione determina un graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche. Oggi e domani mattina, infiltrazioni di aria fredda in quota associate al transito del minimo sulle Alpi causano condizioni di instabilità temporalesca sui rilievi, con fenomeni più diffusi sabato e che interesseranno le pianure. Condizioni di tempo variabile sono attese anche per domenica, con un peggioramento più marcato a fine giornata che prosegue anche lunedì quando il maltempo sarà più diffuso per tutta la giornata".

E' il bollettino diffuso da Arpa Piemonte per il fine settimana: oggi, venerdì 4 giugno, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per cumuli in formazione sulle Alpi, con copertura nuvolosa più estesa e più compatta sui rilievi alpini in serata. Sono probabili rovesci sparsi, deboli o moderati, sui rilievi alpini; possibili fenomeni, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità sulle zone pedemontane. I rovesci potranno interessare occasionante anche i primi tratti pianeggianti. Sabato 5 cielo parzialmente nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei rilievi e rovesci o temporali, anche di forte intensità, su zone montane e pedemontane alpine con interessamento delle pianure nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in esaurimento in serata. Domenica 6 giugno prosegue l'instabilità, con cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con addensamenti consistenti sul settore meridionale e nelle vallate alpine; aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a cielo nuvoloso in serata. Ancora rovesci sparsi, deboli o localmente moderati sulle zone montane e pedemontane; in serata fenomeni estesi alle pianure centrali e alle zone al confine con la Lombardia e con la Liguria. Temperature minime nel vercellese intorno ai 16/17 gradi, massime sui 28.

Sul Piemonte, la Protezione civile ha emesso un allerta meteo idrogeologico per temporali di colore giallo per la giornata di sabato nelle zone A (Toce - Novara, Verbania), B (Val Sesia, Cervo e Chiusella - Biella, Torino e Vercelli) e C (Valli Orco, Lanzo, Bassa Val Susa e Sangone - Torino).