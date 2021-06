Tangenziale est di Novara: terminati i lavori in direzione Vercelli

Proseguono gli interventi di manutenzione del sistema di raccolta e scolo delle acque attivati da Anas all’interno della ‘Galleria della Battaglia’, al km 13 della statale 703 “Tangenziale Est di Novara”.

"Sono stati ultimati con ampio anticipo gli interventi sulla carreggiata in direzione Vercelli, il cui completamento era previsto inizialmente entro il 6 settembre, a partire da martedì 8 giugno le lavorazioni interesseranno la carreggiata in direzione Laghi - fanno sapere da Anas - Per consentire l’esecuzione dei lavori il traffico sarà indirizzato sulla carreggiata opposta (Vercelli) allestita a doppio senso di circolazione. Lo scambio di carreggiata è limitato all’estensione dell’area di cantiere. Il completamento dei lavori è previsto entro fine giugno".