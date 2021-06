Il Comitato dell'acqua pubblica in piazza dieci anni dopo il referendum

Un gazebo informativo per far ricordare l’esito del referendum di dieci anni fa e ricordare la scelta che il popolo italiano aveva fatto sulla gestione dell’acqua. Questa l’iniziativa del Comitato Acquabenecomune di Vercelli che si terrà domani, sabato 5 giugno, dalle 10 alle 19 in piazza Cavour.

“Dieci anni fa una coalizione ampia e determinata ha sancito una vittoria storica nel nostro Paese – afferma il Comitato - Con 27 milioni di Sì ai referendum su acqua, servizi pubblici e nucleare abbiamo costretto ad un passo indietro chi per decenni ha imposto privatizzazioni ed estrattivismo. Dieci anni dopo, in piena pandemia, quella vittoria basata sulla difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di tutti sui profitti di pochi, ha un significato ancora più attuale, nel nome della giustizia sociale e ambientale.

Il Comitato rimarca i punti principali:

- acqua pubblica, come richiedono da 10 anni i 27 milioni di elettori ed elettrici che hanno votato sì ai referendum su acqua e nucleare;

- mettere finalmente fuori i privati dai servizi essenziali, a partire da servizi pubblici locali e sanità;

- fermare la devastazione ambientale e le attività inquinanti.



"Oggi più di ieri è importante riaffermare il valore universale dell'acqua come bene comune e la necessità di una sua gestione pubblica e partecipativa come argine alla messa sul mercato dei nostri territori e delle nostre vite, contrastare il rilancio dei processi di privatizzazione attuato mediante il PNRR e le riforme che lo accompagneranno", conclude il Comitato.