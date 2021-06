Eletto il nuovo direttivo: Mimmo Vetrò, fondatore, è il presidente

Eletto il nuovo consiglio direttivo della Banca del Tempo: durerà in carica tre anni. Mimmo Vetrò, componente storico e fondatore dell'associazione sin dalla sua nascita, è il presidente. Succede ad Edoardo Palmerini. Al suo fianco, come vice presidente, un’altra figura cardine del sodalizio: Letizia Filippone, anche lei tra i fondatori della sezione vercellese inizialmente nata come Gruppo di Mutuo Aiuto Cingoli. Gli altri incarichi vedono nel ruolo di segretario Luisella Torriano; di tesoriere Antonella Orofino; di consiglieri Alex Panvini, Edoardo Palmerini (presidente uscente), Emanuela Ranghino (nuovo componente al posto della dimissionaria Silvia Corda. Componenti supplenti: Pinuccia Iannielli, Gigi Corrain. Probiviri: Giorgio Bianchini, Gabriele Bagnasco, Antonio Giannone e, supplente, Santino Silvestri.



Sotto la presidenza di Palmerini e con la collaborazione dei componenti del pregresso direttivo, la Banca del Tempo è divenita un'associazione a promozione sociale, iscritta al Ctv ed è entrata a far parte attiva del consiglio dell’Associazione Banche del tempo Nazionale, oltre ad aver preso parte ad innumerevoli iniziative ed ideato progetti già realizzati o in fase di realizzazione per il prossimo futuro.



"L’Associazione Banca del Tempo (BDT) ha la particolarità di 'rendere la vicinanza tra gli aderenti come stimolo di socialità, di convivenza nell’aiuto reciproco, nella convivialità e soprattutto nella disponibilità senza giudizio' - sottolineano dal sodalizio - L’idea originaria è quella di costruire delle relazioni dove i 'servizi' non si pagano, ma si scambiano. Unico parametro valutabile e scambiabile è il valore 'tempo'. I soci accoglieranno chi fosse interessato all’associazione nella sede in via Dante 95 (Sala

Unghiata) il martedì dalle 17 alle 18.