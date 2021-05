Il film "Lupo Bianco" dedicato a Barillà, Bellan e Canavero

Franco Barillà, Luciano Bellan e Giovanni Canavero. A loro, i “tre eroi medici vercellesi vittime del Covid”, Carlo Olmo ha scelto di dedicare il film “Lupo Bianco” ispirato alla sua storia.

“Ho deciso – scrive il filantropo sulla sua pagina Facebook - comunicandolo alla Produzione CinemaSet, che il lungometraggio sarà interamente dedicato alla memoria di tutti i medici e sanitari vittime del Covid e in special modo ai tre dottori vercellesi. I figli, che hanno già prestato consenso, saranno invitati ufficialmente alle prossime conferenze stampa ed eventi collegati alla produzione e distribuzione del film patrocinato dal Miur per la grande valorizzazione del volontariato e della beneficenza”.

Intanto stamattina, lunedì 31 maggio, sono iniziate le riprese del film in un ristorante cinese a Caresanablot. La piazza privilegiata sarà Vercelli e tra le location ci sono l’Università del Piemonte Orientale, la basilica di Sant’Andrea, l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai e la tana del Lupo Bianco. E ancora, l’istituto Sacro, una casa al rione Cappuccini, il quarto piano dell’ospedale Sant’Andrea e le aule del tribunale di Vercelli. Altre scene verranno girate a Prarolo, Santhià e Desana.