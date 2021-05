Minuto di silenzio anche a Vercelli per le vittime del Mottarone

Un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime della funivia del Mottarone in tutto il Piemonte. Oggi, domenica 30 maggio, anche l’Amministrazione di Vercelli si è unita nel cordoglio davanti al municipio.

Il sindaco Andrea Corsaro e l’ispettore della Polizia municipale Omar Bassan alle 12 hanno commemorato tutte le persone che hanno perso la vita nella tragedia del 23 maggio.

“Tutto questo è doveroso – ha detto Corsaro – Io sono stato particolarmente colpito da questa tragedia. Ora siamo tutti vicini al piccolo Eitan, immaginare che non abbia più nessuno è terribile… Sono convinto che il presidente della Regione Alberto Cirio abbia fatto molto bene a istituire questa giornata. E’ un comune sentire di tutta la Regione e dello Stato”.