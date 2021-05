Vercelli: "Nel parcheggio per disabili c'è un cassonetto per il vetro"

"Ho assistito ad un tentativo fallito di parcheggiare in un posto auto riservato a disabili. Un cittadino, peraltro amico, ha più volte cercato di posteggiare la sua piccola "Pandina" in questo striminzito spazio riservato, ma non c'è stata alcuna possibilità di posteggiare perchè per buona parte lo stallo giallo è invaso da un cassonetto per i vetri".

Un lettore ci segnala la situazione in corso Libertà angolo via Foa: "Ci si domanda come mai nessuno ponga rimedio a questa sgradevole situazione e costringa persone disabili a parcheggiare chissà dove, lontani dalla propria residenza - prosegue il vercellese - Speriamo che quel cassonetto venga rimosso al più presto. Se ciò non fosse possibile, si chiede a questa Amministrazione Comunale di privarsi di uno stallo blu adiacente a quello espropriato dal cassonetto dei vetri".