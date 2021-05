Uciim Vercelli: venerdì 28 maggio la "messa degli esami" in Duomo

Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi), sezione G. Berzero di Vercelli, in collaborazione con l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Vercelli, propone, per la conclusione dell’anno scolastico, il consueto momento di riflessione spirituale rivolto sia agli insegnanti sia agli studenti, in particolare delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, in vista degli esami finali. "La messa degli esami - dicono i promotori - è diventata un appuntamento atteso e partecipato, nel momento impegnativo e coinvolgente della preparazione degli esami. Nonostante il persistere dell’incertezza legata alla diffusione del Coronavirus, che ha messo a dura prova tutta la società e la scuola in modo particolare, conserva tutto il suo valore simbolico. Esprime infatti il desiderio di ritrovarsi, di condividere la stessa esperienza di vita e di sentirsi uniti nella preghiera di fronte ad un decisivo impegno, che è bello affidare anche all’aiuto di Dio". La messa sarà celebrata, in presenza e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, dall’arcivescovo Marco Arnolfo venerdì 28 maggio, alle ore 17, in Duomo. Durante la funzione, animata dai canti dei giovani della parrocchia della Regina Pacis, gli studenti avranno la possibilità di consegnare all’altare le loro personali preghiere e ricevere la benedizione speciale dell’arcivescovo, insieme al tradizionale segnalibro con la preghiera per gli esami.