Dal mercatino della carità cibo per le missioni in Perù e Bolivia

Bivio Sesia, ex chiesa di Sant'Elena: sabato 29 maggio torna il Mercaritàtino. Il mercatino della carità, organizzato dai ragazzi delle parrocchie di San Giuseppe, al Cervetto, Sant’Agnese e delle Maddalene, ha uno scopo benefico ovvero dare sostegno alle missioni in Bolivia e Perù, dove alcuni loro amici stanno svolgendo opera di volontariato. Zone dell'America Latina che vivono condizioni di povertà estrema.

Nell'allestimento nell'ex chiesa di Sant'Elena si possono trovare oggettistica e arredamento in disuso ma ancora in buono stato: è richiesta un’offerta, un prezzo spesso simbolico, che contribuirà all’invio di container di viveri per le popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà in Bolivia e Perù. Sabato 29 maggio il mercatino sarà aperto, nel rispetto delle misure anti Covid. Il mercatino della carità sarà aperto dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30.