Covid: attualmente sono meno di 50 i positivi a Vercelli

Sono 47 le persone attualmente positive al Covid nella città di Vercelli. I numeri dei contagiati sono in continua discesa e questo fa ben sperare per i dati del monitoraggio di domani, venerdì 28 maggio. Anche nella provincia i dati sono sotto controllo, con diversi Comuni che sono di fatto a zero contagi e altri che ne hanno di sporadici. Tra i centri più grandi si segnalano Santhià con 25, Varallo con 30 e Borgosesia con 41.

La situazione è in miglioramento anche in tutta la regione e questo avvicinerebbe ulteriormente il Piemonte alla zona bianca, ossia quella dell'attesissimo "liberi tutti". Già nello scorso monitoraggio il Piemonte si stava avvicinando alla soglia di 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, che lo inserirebbe nella fascia "off limits". Se la regione dovesse entrare da domani in questa categoria, servirebbero, come da decreto, tre settimane prima che si effettui ufficialmente il cambio. È quindi una questione di tempo, ma il ritorno alla vera e propria normalità si avvicina sempre di più.