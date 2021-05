Vercelli: addio all'ingegnere Giancarlo Furno. Aveva 77 anni. Professionista moto conosciuto e stimato in Italia e all'estero, ha lavorato in molti Comuni del vercellese. Tante le attestazioni di stima e affetto, tra cui quella del sindaco di Asigliano Carolina Ferraris: "Aveva svolto per diversi anni il ruolo di tecnico comunale di Asigliano. Un uomo di grande saggezza e capacità professionale. Ciao Giancarlo ti ricorderemo per sempre perché sei stato un grande amico di Asigliano".