"Un'estate serena per cento ragazzi"

Una donazione dalla Tavola del Lupo Bianco e dalla Meeting Art di Pablo Carrara per permettere alle famiglie in difficoltà di far vivere un’estate serena e spensierata ai loro figli dopo un anno terribile di pandemia. Il progetto, sostenuto da Carlo Olmo, è stato denominato “100% ragazzi” e consentirà ai giovani di parrocchie e comunità di trascorrere una vacanza al mare ad Albenga e di frequentare il centro estivo Oratorio Vercelli Ovest.

L’appello è arrivato da don Mauro Rizzi, parroco del rione Concordia e della Regina Pacis per poter ritornare alla normalità: “Prima della pandemia – spiega il sacerdote in una lettera indirizzata a Olmo - ogni parrocchia organizzava il proprio centro estivo. Oggi non siamo più in grado di farlo. Le spese sono ingenti: pasti mono porzione, igienizzazione giornaliera dei locali, trasporti, ecc. sono fattori che portano alle famiglie un costo troppo elevato per poter far frequentare un’estate serena ai propri figli.

La comunità parrocchiale Vercelli ovest (composta dalle parrocchie di Regina Pacis - Porta Torino, Beata Vergine di Lourdes - Concordia, Sali Vercellese, Montonero, Cascine Strà e Larizzate) con i suoi due oratori Regina Pacis e Giovanni Paolo II, ha dato vita a “oratori riuniti Vercelli ovest” per riunire le forze e riprendere il cammino. Grazie al suo generoso contributo e alla Meeting Art di Pablo Carrara – prosegue don Mauro nella lettera - parte il progetto “100% ragazzi”: 100 ragazzi faranno un’esperienza al mare (Albenga) e altri 70, ad un costo accessibile, potranno per quattro settimane vivere le attività del nostro centro estivo e rincontrare i loro amati animatori".

“Questa è una testimonianza di vicinanza ai giovani che in questo momento più hanno bisogno – evidenzia Olmo – La situazione mi ha toccato nel profondo e non ho esitato ad aderire a un grande progetto di solidarietà”.