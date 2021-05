Luca Pedrale, commissario provinciale dell'Udc. A comunicarlo è lo stesso Pedrale: "La nomina arriva da segretario nazionale dell’Udc, l'onorevole Lorenzo Cesa. Ringrazio per la fiducia accordata che ha come obbiettivo quello di costruire una grande alleanza fra popolari, cattolici, liberali e riformisti sotto l’egida del Partito Popolare Europeo. L’area moderata in provincia di Vercelli è sempre stata molto grande ed è ora di ricostruirla".

Come precisa Pedrale: "Per far ciò è necessario un contatto diretto con la gente ed i loro problemi.Come è altresì fondamentale ascoltare ed aiutare gli amministratori comunali e tutti i rappresentanti nelle istituzioni impegnati quotidianamente nel difficile lavoro di amministrare le proprie comunità. Per dare una prospettiva ai giovani ma anche garantire un presente sicuro alle generazioni adulte ed anziane è opportuno puntare su rappresentanti esperti e competenti nelle istituzioni e nella politica. Non è più il momento dell’improvvisazione ,se si considera le sfide che sì dovranno affrontare nei prossimi anni sul piano sociale, economico e sanitario".