Chi è e cosa fa ARaymond, l'azienda che arriverà a Vercelli

L’accordo tra il Comune e ARaymond che porterà l’azienda francese a Vercelli, è stato firmato ieri, lunedì 24 maggio. ARaymond ha acquistato lo spazio di 90.000 metri quadri a Larizzate: dopo mesi di trattative tra l’Amministrazione e il cda dell’azienda è arrivata la fumata bianca. I lavori inizieranno nel 2022 e l’impianto sarà attivo dal 2023. Ma chi è e di cosa si occupa Araymond.

ARaymond

Con oltre 7.000 dipendenti in 25 paesi del mondo, il network di ARaymond progetta, produce e commercializza sistemi di assemblaggio e fissaggio. Fondata nel 1865, questa azienda familiare con sede a Grenoble, in Francia, e inventrice del bottone a pressione, ha sempre messo i valori umani al centro del suo successo. ARaymond si basa sulla convinzione che il benessere e la responsabilizzazione dei suoi collaboratori siano essenziali per il suo continuo successo. Guidata dall’innovazione e dalla creazione di valore, oggi la rete di ARaymond è uno dei leader mondiali nelle soluzioni di fissaggio e assemblaggio per molti segmenti di mercato.

ARaymond Italia

È stata fondata nel 1980, è stata la quarta società del network ARaymond installata fuori dalla Francia, seguendo la strategia di ARaymond di produrre il più vicino possibile ai clienti. Serve il mercato automobilistico collaborando direttamente con i principali produttori del settore. ARaymond Italia assicura tutte le fasi, dalla R&S, alla vendita e alla produzione. Tutte le fasi dei processi di produzione, assemblaggio e test di qualità sono completate internamente. L’azienda è nota per la sua capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti, fornendo non solo prodotti, ma soluzioni complete in risposta a problemi specifici. Le soluzioni dell’azienda possono ridurre i tempi e i costi di assemblaggio e rendere più efficienti i processi dei clienti.