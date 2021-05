"Lupo bianco": 70 persone al casting del film

Bambini, giovani e adulti: erano presenti circa 70 candidati di diverse età per il casting in presenza del film “Lupo Bianco”, ispirato alla storia del filantropo vercellese Carlo Olmo.

Ieri, domenica 23 maggio, al Modo Hotel di Vercelli sono arrivate persone da tutto il Piemonte e dalla Lombardia per essere scelte come comparse e figuranti. Dopo le prime selezioni in collegamento Skype si è finalmente potuto ritornare in presenza con tutte le dovute precauzioni: “E’ stato molto bello – afferma Olmo – Sono venuti anche due dipendenti ex-Cerutti per riconoscenza. Inoltre, tra i candidati si è presentato anche un avvocato 80enne in pensione, felice di poter partecipare a un film che lancia un messaggio per i giovani. C’era anche una ragazza di 13 anni che conosceva tutta la mia storia. E’ così bello vedere quanto il messaggio del film colpisca i giovani: arriva dritto alla loro fantasia e al loro cuore”. Le riprese del film inizieranno il 31 maggio e finiranno il 29/30 giugno. La piazza privilegiata sarà Vercelli e include location quali l’Università del Piemonte Orientale, la basilica di Sant’Andrea, l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai e la tana del Lupo Bianco. E ancora, l’istituto Sacro, una casa al rione Cappuccini, il quarto piano dell’ospedale Sant’Andrea e le aule del tribunale di Vercelli. Altre scene verranno girate a Caresanablot, Prarolo, Santhià e Desana.

"Si tratta di un film che darà lavoro a circa 500 persone e che creerà un indotto rilevante" evidenzia Olmo. Inoltre, il lungometraggio che esalta il volontariato e la beneficenza parteciperà a due bandi: uno della Regione e uno del Ministero per i beni e le attività culturali. “Lupo Bianco” è prodotto da CinemaSet con la regia di Tony Gangitano e la sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova (nella foto insieme all'attore vercellese Diego Camilleri, uno degli ideatori del film) e Alessandro Ferrara. Nel cast, poi, ci sono attori quali Sebastiano Somma nel ruolo di Carlo Olmo, Morgana Forcella in quello di Angela Oliviero e Remo Girone in quello del papà di Olmo.