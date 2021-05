L’azienda Araymond sbarca a Vercelli

Una delle principali aziende di fissaggio e assemblaggio, l'ARaymond, porterà la sua sede italiana a Vercelli: lo farà su un terreno di 90 mila metri quadri in zona Larizzate. "Oggi davvero una giornata importante per la nostra città - scrive il sindaco Andrea Corsaro su Facebook- Il Comune di Vercelli ha sottoscritto il preliminare di compravendita e la convenzione urbanistica con la Società Araymond per il loro insediamento industriale a Vercelli nell'area PIP vicino al casello autostradale. Un'azienda importante e storica con migliaia di dipendenti nel mondo!

L'insediamento dimostra che Vercelli non è votata solo alla logistica, ma anche alla produzione vera e propria.

Lo stabilimento sarà a basso impatto ambientale e utilizzerà la geotermia e tutte le nuove tecnologie volte a tutela dell'ambiente e dei lavoratori".

Poi Corsaro aggiunge: "È davvero un grande successo dell'Amministrazione Comunale che, appena tornata in possesso dei terreni bloccati dalla sterile operazione APRC, è riuscita a convincere e a portare questa azienda che farà decine di milioni di euro di investimenti e che darà sviluppo e occupazione al territorio", conclude il sindaco.

Da mesi l'amministrazione era in contatto con l'azienda francese e dopo lunghe trattative oggi, lunedì 24 maggio, è arrivata la fumata bianca.