La Pediatria di Vercelli protagonista del video di Vanni Oddera

Il motociclista Vanni Oddera sarà la star dell'appuntamento in programma il prossimo 29 maggio che coinvolgerà anche la Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli in una giornata promossa dagli studenti del Cnos Fap di Vercelli.

"Oddera è un personaggio molto conosciuto in ambito sanitario poiché svolge un’attività di moto-terapia a favore dei bimbi ricoverati con l’obiettivo, attraverso veri e propri show, di far dimenticar loro anche solo per un attimo i disagi legati alla malattia - spiegano dall'Asl Vercelli - Da qui il coinvolgimento in questa iniziativa del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vercelli che parteciperà con tutto il personale medico e paramedico guidato dal dottor Gianluca Cosi, direttore della Pediatria, e dalla dottoressa Michela Braghin, coordinatrice infermieristica". L’equipe medica ha realizzato un video a tema motociclistico che, insieme ad alcune foto, sarà proiettato nella diretta streaming visibile sabato pomeriggio dalle 16 sulla pagina Facebook del Cnos Fap di Vercelli, il cui referente per l’iniziativa in questione è il docente e responsabile marketing Flavio Ardissone. "L'auspicio è che in un prossimo futuro Oddera possa essere protagonista anche di un evento in presenza in Pediatria, così come avvenuto in altri importanti ospedali italiani", concludono dall'Asl Vc.