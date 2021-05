Plastic free: le foto della raccolta rifiuti di domenica 23 maggio

"È bello che si stia creando una piccola comunità sensibile al tema dell'ambiente": così Valeria Frigerio referente di Plastic Free Vercelli esprime soddisfazione per la raccolta rifiuti di domenica 23 maggio, organizzata in occasione dell'iniziativa "Un Po prima del mare".

Erano circa 70 i volontari presenti sulla strada provinciale 4 (Cappuccini-Prarolo) sotto il ponte dell'A26: "Sono contenta perché diverse persone erano già venute alle raccolte precedenti". In tutto sono stati riempiti 170 sacchi: "Abbiamo stimato 12 chilogrammi per ognuno e quindi circa 20 quintali - aggiunge Frigerio - A questi numeri, però, vanno aggiunti tutti gli ingombranti, di cui non è possibile fare una stima. Tra questi abbiamo trovato anche dieci paraurti. In totale tra ingombranti e rifiuti crediamo siano 50 quintali". Non solo: tra i rifiuti c'erano inoltre vecchie bambole, cuscini, pneumatici, mobili e molto altro. Nonostante qualche imprevisto i volontari non si sono fermati: "Per la giornata sarebbe dovuto esserci un cassone a nostra disposizione per raccogliere gli ingombranti, ma non è stato possibile averlo" dicono. Alla raccolta, inoltre, era presente anche una delegazione della Protezione civile Odv Victor Charlie.