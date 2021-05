"Siamo sempre là per te": i pronto soccorso non chiudono mai

L’Asl di Vercelli promuove la Giornata Internazionale della Medicina di Emergenza e Urgenza, organizzata dalla Eusem, la Società Europea in Medicina di Emergenza per il 27 maggio. Lo slogan di quest’anno è 'we are always there for you', volto a sottolineare, come emerge anche dal video, che i pronto soccorso non chiudono mai. Chiunque voglia supportare la campagna potrà inserire la propria foto al link https://photo.emergencymedicine-day.org/ e scrivere un pensiero; ogni immagine, oltre ad essere inserita nel sito dedicato, sarà pubblicata sulla pagina facebook Emergency Medicine Day.

Perché il 27 maggio? L’Emergency Medicine Day cade ogni anno il 27 maggio, che è considerato il giorno di nascita della Medicina d’emergenza-urgenza in Europa. Nel 1994 a Londra un gruppo di medici d’emergenza, in rappresentanza di diversi Paesi europei firmò l'atto istitutivo della European Society for Emergency Medicine. L'obiettivo era di costruire un modello di sistema per garantire a tutti i cittadini europei una risposta professionale, competente e tempestiva a qualsiasi condizione acuta di emergenza sanitaria.