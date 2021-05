Confindustria Novara Vercelli Valsesia: un webinar sul servizio elettrico

Giovedì 27 maggio 2021, alle 15, Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), in collaborazione con il Consorzio “San Giulio” (la società per i servizi energetici che le fa capo), organizza un webinar sulla qualità del servizio elettrico per le utenze industriali delle province di Novara e di Vercelli.

"L’iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri di sensibilizzazione che mira a consolidare la sinergia fra Confindustria ed E-Distribuzione e servirà a illustrare in modo pratico e approfondito le motivazioni tecniche che sono alla base delle anomalie dell’alimentazione elettrica, come le micro-interruzioni, i “buchi” di tensione e altri elementi di disturbo presenti sulla rete elettrica, ben noti alle imprese in quanto possibile fonte di problemi e danni alla produzione per assenza di immunità delle apparecchiature", spiegano gli organizzatori. Dopo i saluti di Massimiliano Preti, consigliere di amministrazione del Consorzio San Giulio, Marco Bruseschi, presidente del Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria e Claudio Fiorentini, responsabile Associazioni e Stakeholders di Enel Italia, presenteranno il protocollo d’intesa siglato tra Confindustria ed E-distribuzione. Al tema “Qualità delle reti: servizi e canali di contatto per essere più vicini alle aziende e alle loro necessità” saranno poi dedicati gli interventi degli esperti di E-distribuzione.