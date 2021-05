L'Asl Vercelli promuove l'igiene dentale tra i bimbi stranieri

Un progetto dell'Asl Vercelli per migliorare l'assistenza ai bambini stranieri.

Si è svolto in questi giorni al Centro Isi (Centro Informazione Salute Immigrati) dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli un incontro dedicato alla promozione dell’igiene dentale. Protagonisti della giornata i bambini della comunità peruviana di Borgosesia, prima comunità straniera ad essere coinvolta in questo progetto benefico di promozione della salute. I bambini sono stati visitati dall’igienista dentale e tutor clinico Andrea Melle, assistito dagli studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in Igiene Dentale dell’Università del Piemonte Orientale.

"L’iniziativa è nata dalla volontà dei direttori della struttura complessa Malattie infettive e della struttura complessa a direzione universitaria Odontostomatologia, Silvio Borré e Vincenzo Rocchetti, con l’intento di offrire un primo approccio sanitario e una maggiore attenzione nei confronti dei cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno (ovvero temporaneamente presenti) e dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - spiegano dall'Asl Vercelli - Nel corso dell’evento sono state proiettate delle slide per sensibilizzare sull’importanza dell’igiene dentale, e si è sottolineata la preziosa attività svolta dal Centro nei confronti di tutte le comunità fragili". Il progetto è stato sviluppato dalla dottoressa Elena Cacello, medico dell’Ambulatorio migranti, e dall’infermiera di famiglia e comunità Cristina Scianguetta, e sarà replicato con i bambini della comunità nigeriana e cinese di Vercelli per aumentare l’informazione e la consapevolezza su temi centrali della tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie. Le aziende Colgate ed Elmex, infine, hanno sposato la causa fornendo gratuitamente il kit utilizzato nelle visite dentistiche.