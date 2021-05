Vercelli: Amazon cerca magazzinieri e investe sull'Innovation Lab

ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions – ricerca magazzinieri per il centro di distribuzione Amazon di Vercelli, oltre alle sedi di Castel San Giovanni (Pc) e Castelguglielmo/ San Bellino, in provincia di Rovigo. "Si ricercano professionisti del settore logistico, digital-oriented ed intraprendenti, ma anche persone che non hanno mai lavorato nella logistica, la cui esperienza in altri settori potrebbe essere un valore aggiunto. Fondamentali nel processo di recruiting sono, infatti, motivazione e soft skills. Attraverso il link (https://info.manpower.it/lavora_in_amazon) è possibile ricevere maggiori informazioni e candidarsi per diventare parte del Team Amazon", fanno sapere da ManpowerGroup.

Intanto Amazon ha presentato oggi, giovedì 20 maggio il suo Innovation Lab per le attività logistiche in Europa, un laboratorio progettato per migliorare l'esperienza dei dipendenti attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che consentono di migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro. L’Innovation Lab, situato a Vercelli, sviluppa tutte le ultime innovazioni tecnologiche che Amazon sta studiando per le proprie attività logistiche. Il laboratorio si occupa di testare e sviluppare le future tecnologie che contribuiranno a migliorare ulteriormente la sicurezza nei centri Amazon in Europa, oltre a offrire supporto ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni giornaliere.

Commenta il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro: “La città è veramente orgogliosa di vedere attuato a Vercelli un ulteriore investimento da parte di Amazon con lo sviluppo della ricerca, con nuove tecnologie e al servizio dei dipendenti. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza con la creazione del Lab europeo per l’innovazione e gli investimenti per nuove attrezzature evidenziano l’impegno di Amazon per l’individuazione di nuove soluzioni all’avanguardia per un ambiente tale da salvaguardare la salute dei lavoratori. La città tiene particolarmente alla collaborazione con Amazon che tanto investe sul nostro territorio: siamo veramente lieti di questa eccellenza presso la sede di Vercelli”.