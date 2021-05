Muore per infarto Alfredo Racioppi: aveva 31 anni

A 31 anni è morto Alfredo Racioppi: fatale un infarto sul posto di lavoro. Il giovane lavorava come vigilante alla All System ed era anche allenatore degli esordienti del Castigliano. "Era con noi solamente da due anni ma si era integrato nel migliore dei modi: era un ragazzo d'oro - commenta commosso Vito Briosco, direttore sportivo dei granata - Questa notizia ci ha sconvolti, non si poteva non volergli bene. Allenava gli esordienti classe 2009 e tutti i ragazzi stravedevano per lui: siamo molto addolorati". La società, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutte le attività fino a domenica 23 maggio.